- La notte del 26 luglio del 2019 moriva "in circostanze drammatiche Cerciello Rega. Sua moglie, gli amici, i familiari e tanti colleghi hanno voluto ricordarlo ieri con una fiaccolata. A un anno dalla tragedia è in corso il processo: giustizia per Mario e vicinanza all'Arma dei Carabinieri". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. (Rin)