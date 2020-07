Fase 3: Giacomoni, riforme giustizia, burocrazia, fisco e lavoro, priorità FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, afferma che "riforma della giustizia, della burocrazia, del fisco e del lavoro" sono "le priorità che la commissione bicamerale sulle riforme, proposta da Forza Italia, dovrebbe affrontare con coraggio e senza alcun timore reverenziale nei confronti del governo. Per affrontare al meglio le sfide dei prossimi decenni - aggiunge in una nota -, ovvero evitare che i nostri figli siano gravati da un fardello pesantissimo in termini di debito pubblico e scarsa credibilità internazionale, il nostro Paese deve ridurre i tempi della giustizia; contrastare la corruzione attraverso il passaggio dal sistema burocratico dell'autorizzazione ex ante, al controllo ex post; abbassare la pressione fiscale tanto ai singoli quanto alle imprese, anche prevedendo una Flat tax; varare nuove politiche attive del lavoro e sgravi fiscali duraturi per le nuove assunzioni. Il Parlamento - conclude Giacomoni - si riappropri del suo ruolo e disegni l'Italia del futuro". (Com)