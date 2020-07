Israele: 6 dicembre prossima udienza processo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima udienza dei casi di corruzione che coinvolgono il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è prevista per il 6 dicembre. Lo ha detto oggi Galei Zahal alla radio delle forze di difesa israeliane. Dopo la seconda udienza nel caso Netanyahu avvenuta all'inizio di questo mese, è stato annunciato che la prossima dovrebbe essere fissata tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2021 con un programma di tre audizioni a settimana. "La prossima udienza si svolgerà il 6 dicembre. Il capo del governo di Gerusalemme dovrà comparire davanti al tribunale", ha riferito la radio dell'esercito israeliano. Netanyahu è stato indagato contemporaneamente in diversi casi di corruzione. E' questo il motivo per cui ha dovuto abbandonare tutte le cariche portando Israele a vivere una lunga crisi di potere politico con tre elezioni improvvise in un anno. (Res)