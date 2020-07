Lombardia: Comazzi (Fi), M5s giustizialisti a fasi alterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, dichiara in una nota: “Leggendo le dichiarazioni di alcuni esponenti del M5S si resta di stucco per il loro giustizialismo a fasi alterne: da una parte si accusa l’operato di un’intera giunta, mentre per i casi di Virginia Raggi e Chiara Appendino, più volte indagate, si osserva un religioso silenzio”. “Forza Italia - prosegue - ha da sempre una posizione chiara, improntata ai principi del garantismo: utilizzare gli avvisi di garanzia per una bieca speculazione politica è un atteggiamento che non ci appartiene. Da parte nostra - conclude -, ribadiamo pieno sostegno ad Attilio Fontana, persona corretta e di grande integrità morale. I ‘giacobini a corrente alternata’ farebbero meglio a chiarire le idee”. (Com)