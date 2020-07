© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini afferma che "in Italia la 'giustizia' fa uscire di galera i mafiosi e indaga i cittadini onesti, in Lombardia e ovunque. Troppi Palamara nei tribunali, urge una riforma seria per il bene degli italiani", conclude su Twitter. (Rin)