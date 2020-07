Regno Unito: agenzia di viaggi Tui annulla prenotazioni verso la Spagna continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Tui Uk, la più grande agenzia di viaggi in Europa, ha annullato tutte le prenotazioni di vacanze nelle destinazioni della Spagna continentale fino al prossimo 9 agosto dopo che ieri il governo del Regno Unito ha imposto la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dal paese iberico. Lo ha annunciato oggi la società in un comunicato. “Sappiamo quanto i nostri clienti attendono con impazienza le loro vacanze all'estero e alcuni saranno in grado di soddisfare le nuove restrizioni sulla quarantena. Pertanto, tutti coloro che desiderano viaggiare alle isole Baleari e alle isole Canarie potranno viaggiare come previsto da lunedì 27 luglio”, si precisa nella nota. Ieri il governo del Regno Unito ha invitato i suoi cittadini ad evitare tutti i viaggi non essenziali verso la Spagna continentale a causa del rialzo dei contagi da Covid-19 e ha introdotto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque arrivi dalla terraferma o dalle isole spagnole, invitando inoltre i cittadini britannici già presenti in Spagna a seguire le norme sanitarie locali e a tornare a sottoporsi ad autoisolamento al loro ritorno nel Regno Unito.(Rel)