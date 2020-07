Roma: presidente Municipio VII, inaugurata ciclabile Tor Vergata-Cinecittà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata la ciclabile che dal quartiere di Tor Vergata arriva a Cinecittà. Un tracciato lungo 6 chilometri. "Uno degli obiettivi più ambiziosi realizzati nel Municipio Roma VII", scrive in un post su Facebook Monica Lozzi, presidente Municipio VII. "È per opere come questa - aggiunge - che noi andremo avanti. È per momenti come questi che non getteremo la spugna. All'inizio della nostra avventura abbiamo presentato un programma, lo abbiamo rispettato in toto ed ora lo porteremo a termine. Abbiamo ancora tanti cambiamenti da apportare nel nostro Municipio e niente e nessuno ci impedirà di farlo". (Rer)