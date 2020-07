Export: Di Stefano, con nostre imprese promuoviamo all'estero "umanesimo dell'innovazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovendo all'estero le imprese innovative l'Italia esce dal modello delle "tre effe" (food, fashion, furniture) e punta sul Paese che investe nella scienza, nella ricerca con un vero "umanesimo dell'innovazione". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Manlio di Stefano, intervenuto oggi all'iniziativa online organizzata dal Movimento cinque stelle su Villaggio Rousseau e dedicata al Patto per l'Export ("Esportiamo l’Italia: opportunità e sfide del futuro"). Nel definire quest'ultimo "un'ottima intuizione di Luigi (Di Maio)", Di Stefano ha sottolineato come l'iniziativa sia nata in periodo di crisi e punti a "responsabilizzare tutti", governo ed imprese. L'esperienza, già finanziata da 1,4 miliardi di euro e con piani attuativi già in corso, ha ricordato il sottosegretario, è nata da "oltre 30 ore di incontri virtuali" e 12 tavoli settoriali cui hanno partecipato 250 persone, 147 associazioni di categoria.(Res)