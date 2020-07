Export: Di Maio, promozione Made in Italy cruciale per internazionalizzazione delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi ci attendono sfide a livello globale che porteranno a cambiare tante abitudini nella internazionalizzazione delle imprese e l'Italia dovrà farsi trovare pronta attraverso la promozione del Made in Italy. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al seminario online "Esportiamo l’Italia: opportunità e sfide del futuro", organizzato nell’ambito dell’iniziativa Villaggio Rousseau. "Nei momenti di maggiore crisi di domanda interna l'Italia ha sempre compensato andando sui mercati stranieri, dobbiamo continuare a farlo. Turismo e Made in Italy lavorano a stretto contatto, dal momento che la promozione del Made in Italy ci restituisce i turisti. Non esiste solo il turismo delle bellezze naturali, c’è anche il turismo dello shopping e delle fiere", ha precisato Di Maio, ricordando come nel Patto per l’export varato nel giugno scorso dalla Farnesina, "abbiamo lavorato molto sulla promozione all’estero e abbiamo messo in piedi la più grande gara di comunicazione all’estero per la promozione del 'Brand Italia' con 50 milioni di euro. Si tratta di una comunicazione personalizzata per promuovere il Made in Italy la cui gara si concluderà a metà settembre e poi potremo partire", ha aggiunto il ministro, che ha poi sottolineato la necessità e l'urgenza di far ripartire le fiere. "Nel Dpmc che sarà firmato il 31 luglio avremo una data certa per la ripartenza delle fiere, che dovrebbe essere il primo settembre", ha annunciato Di Maio, evidenziando inoltre l'importanza di creare dei corridoi per l' "incoming" attraverso accordi bilaterali con paesi terzi non Ue.(Res)