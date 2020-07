M5s: Crimi, su amministrative e regionali Movimento lotterà fino all'ultimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le incombenze del capo politico "ci sono anche quelle burocratiche, in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, leader M5s. "Sono quasi 600 i documenti che ieri, a margine del Villaggio Rousseau, abbiamo firmato alla presenza del notaio per autorizzare la presentazione delle liste civiche del Movimento cinque stelle. Ogni firma è stata fatta con piacere, è la certificazione dell'attività nei territori. Ringrazio il nostro staff per il grande lavoro svolto nel predisporre tutta la documentazione. Il Movimento c'è - conclude Crimi - e lotterà fino all'ultimo per portare cittadini attivi e preparati nei consigli comunali e regionali che vanno al voto". (Rin)