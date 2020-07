Export: Di Stefano, finanza agevolata "rivoluzione copernicana" per le Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finanza agevolata è la chiave di volta del Patto per l'Export promosso dal governo italiano, una "rivoluzione copernicana" per le piccole imprese che vogliono promuoversi all'estero. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Manlio di Stefano, intervenuto oggi all'iniziativa online organizzata dal Movimento 5 Stelle su Villaggio Rousseau, dal titolo "Esportiamo l’Italia: opportunità e sfide del futuro". "Degli 1,4 miliardi di euro che sono stati stanziati per il Patto, 900 milioni sono in finanza agevolata", ha detto Di Stefano, precisando che la disposizione "rimodella il modo in cui le aziende possono trovare sostegno quando vogliono internazionalizzarsi". Dei 900 milioni così stanziati, ha proseguito il sottosegretario, 300 sono a fondo perduto: "l'azienda potrà chiedere in questi termini un finanziamento pari al 50 per cento dell'agevolazione richiesta, fino a 800 mila euro e senza garanzie". Nel definirla "una rivoluzione copernicana per le piccole imprese" in quanto "togliamo di mezzo la banca", Di Stefano ha evidenziato che se alle piccole e medie imprese è dedicato il 70 per cento di questi finanziamenti, non vanno dimenticate le grandi aziende, per le quali rimane operativa Sace. (Res)