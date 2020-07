Coronavirus: Spena (FI), Regione in ritardo, subito ordinanza per arrivi da Europa est in autostazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Spena, deputata di Forza Italia, in una nota dichiara: "Finalmente, dopo le inchieste giornalistiche, gli allarmi dell’ospedale Spallanzani e le denunce di Forza Italia, la Regione Lazio si muove e annuncia un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai paesi a rischio come la Romania". "Ancora oggi - aggiunge Spena - importanti testate giornalistiche denunciano il totale caos all'autostazione Tiburtina di Roma. La regione Lazio non perda altro tempo, agisca subito, l’ordinanza sia operativa da domani. Nelle autostazioni occorrono gli stessi controlli e protocolli di sicurezza rigorosi applicati negli aeroporti, soprattutto per i viaggiatori che provengono dai paesi dell’Est, come la Romania, ad oggi uno dei focolai più pericolosi dell’Unione europea. Se, pagando un prezzo altissimo, il nostro Paese sta vincendo la battaglia contro il Coronavirus, evitiamo di doverne pagare uno altrettanto alto per Covid importato. Molti paesi europei stanno prendendo misure drastiche, l’Italia faccia altrettanto". (Com)