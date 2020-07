Giordania: arrestati i membri del Sindacato degli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza giordane hanno arrestato gli esponenti di spicco del Sindacato degli Insegnanti, di Amman. L'arresto è avvenuto nel corso di un blitz compiuto nella sede del quartier generale del sindacato a Nakkar, che è stata anche chiusa per due anni con un provvedimento della magistratura locale. In questi mesi infatti il sindacato giordano è diventato uno dei principali gruppi di opposizione al governo. Il procuratore generale nella capitale giordana, Amman Hassan Al Abd Al Lat, ha emesso una ordinanza giudiziaria che ordina la cessazione delle attività del sindacato e la chiusura della sua sede per due anni. Il capo del Sindacato degli insegnanti giordani è stato accusato di incitamento alla violenza dopo un discorso tenuto mercoledì scorso nel quale ha criticato il governo del premier Omar Razzaz. I media ufficiali hanno affermato che altre accuse riguardavano violazioni finanziarie e amministrative. I reparti della polizia antisommossa sono stati dispiegati ieri vicino al quartier generale del governo nella capitale e in altre aree, dove gli attivisti degli insegnanti hanno pianificato di organizzare proteste. Il Sindacato degli insegnanti è considerato un organo controllato dalla sezione giordana dei Fratelli musulmani. (Res)