Centrodestra: Giro (FI), se mi ricandido sara in Lega Salvini, erede del 1994

- Il sentatore di Forza Italia, Francesco Giro, afferma che "di fronte all'assalto mediatico e giudiziario alla Lega e al leader del centrodestra nazionale Matteo Salvini", crede "sia giunto il momento di fare argine e di dimostrare con atti e scelte concrete dove vogliamo continuare a militare per difendere i nostri valori di libertà e di giustizia". In una nota Giro spiega: "Non lascerò il gruppo parlamentare al Senato di Forza Italia perché questo è il partito che mi ha eletto per 20 anni e per me la fedeltà, oltre alla gratitudine, è un valore irrinunciabile della politica. Ma se dovessi ricandidarmi non lo farò più nelle liste di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi che mi ha sempre premiato e che ringrazio, ma in quelle della Lega, un movimento che con la guida di Matteo Salvini ha cambiato pelle e ha convinto milioni di nuovi elettori italiani, compreso il sottoscritto, ad intraprendere una nuova missione, nazionale e non più esclusivamente territoriale, per rilanciare le ragioni politiche e i programmi di un ampio movimento popolare, liberale e riformatore". (segue) (Com)