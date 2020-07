Germania: Weidmann (Bundesbank), stiamo superando lo shock post-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca sta superando lo shock scaturito dall’emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato Secondo il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, in un’intervista al quotidiano “Handelsblatt”. “Nel complesso, i dati mostrano che l'economia ha toccato il fondo in primavera e si sta gradualmente riprendendo”, ha detto Weidmann, il quale prevede tuttavia una ripresa a diverse velocità per i vari settori dell’economia. “L'industria, ad esempio, è in ritardo”, ha osservato il presidente della Bundesbank, sottolineando come il settore sia strettamente dipendente dalla domanda globale e quindi anche dallo sviluppo della pandemia all'estero. Weidmann ha quindi bocciato l’ipotesi di un debito estero comune a livello Ue, chiedendo meccanismi di controllo per l'utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito del Recovery Fund, in modo che vengano utilizzati in modo sensato ed efficiente. “Fondamentalmente, penso che il debito comunitario per trasferimenti estesi sia discutibile”, ha avvertito. “Per lo meno, il pacchetto non dovrebbe servire da trampolino di lancio per il debito dell'Ue su larga scala e per il finanziamento regolare delle famiglie”, ha aggiunto. Weidmann si è quindi detto non preoccupato per il crescente debito pubblico in Germania, sostenendo che sia gestibile a causa delle misure adottate per contrastare le conseguenze economiche della crisi. “Prevediamo un rapporto debito/Pil pari a circa il 75 per cento della produzione economica quest'anno (nel 2019 era poco meno del 60 per cento), ma potrà aumentare ulteriormente”, ha affermato Weidmann, secondo il quale i fondi stanziati per la risposta all’emergenza coronavirus dovrebbero essere limitati nel tempo. Lo Stato dovrebbe ritirarsi rapidamente dopo la crisi. Lo Stato non è l'imprenditore migliore”, ha affermato il presidente della Bundesbank. (Geb)