Ue: Casini, attuale grido di allarme Casellati, Parlamento a rischio centralità

- Il senatore Pier Ferdinando Casini giudica "purtroppo assai attuale" il "grido d'allarme di questa mattina della presidente Casellati sul rischio di un progressivo svuotamento del Parlamento". Per l'ex presidente della Camera "essere seconda carica dello Stato, come ha rilevato subito dopo il collega Perilli, significa essere al di sopra degli schieramenti politici, ma di certo non può coincidere con l'essere muti o sordi davanti a questa triste realtà che è sotto gli occhi di tutti. Da parte dei colleghi del M5s, nella loro storia sempre attenti a denunciare le invasioni di campo dell'esecutivo sul Parlamento, mi sarei aspettato - osserva anocra in una nota - una riflessione di condivisione e di preoccupazione: se in un momento di crisi drammatica come questo, il Parlamento perde la sua centralità, il rischio è che venga sostituito dalla piazza, fatto certamente non positivo".(Com)