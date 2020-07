Lavoro: Durigon (Lega), Catalfo si concentri su occupazione invece che salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro del partito, afferma: "Invece di proporre ancora una volta il salario minimo, il ministro Catalfo si concentri a far rispettare i contratti collettivi nazionali esistenti e ad abbassare la percentuale di disoccupati. Il salario minimo - prosegue in una nota - è una misura deleteria sia per le imprese che per gli stessi lavoratori. Il Paese ha bisogno invece di salario e questo lo si ottiene con la creazione di posti di lavoro. Mi domando, ad esempio, quali siano le politiche attive messe in campo da questo governo. Ad oggi il nulla. Lavoro, questa è la priorità vitale per gli italiani in questo difficile momento".(Com)