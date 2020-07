Roma: Raggi, oltre 2.500 controlli e 800 violazioni contestate da Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del weekend gli agenti della Polizia locale di Roma hanno effettuato oltre 2.500 controlli, sia per la sicurezza stradale che a tutela della salute pubblica. Sono state circa 800 le violazioni contestate in varie aree della città. Lo riferisce in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "È stata riservata grande attenzione ai possibili assembramenti nelle zone della movida - scrive Raggi - con chiusure momentanee di alcune piazze per il gran numero di persone: isolate temporaneamente la scalinata di piazza Trilussa, l’area di piazza Bologna, piazza della Madonna dei Monti, Largo degli Osci e la Scalea del Tamburino. Sul territorio capitolino sono state circa 50 le violazioni per la vendita e il consumo di alcol oltre l’orario consentito, più di 30 gli illeciti riscontrati all’interno di attività commerciali come ristoranti e locali pubblici per il mancato rispetto delle regole anti-Covid, per occupazioni di suolo pubblico irregolari e per carenze igienico sanitarie". (segue) (Rer)