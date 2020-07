Roma: Raggi, oltre 2.500 controlli e 800 violazioni contestate da Polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Controlli mirati - prosegue Raggi - anche nella zona di Ostia con presidi fissi sul lungomare e accertamenti riguardanti la vendita di alcol fuori dall’orario consentito. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono stati oltre 700 gli illeciti contestati per condotte irregolari e 80 i veicoli rimossi per intralcio alla circolazione. Nel corso delle ultime settimane la Polizia locale ha effettuato anche dei controlli mirati per contrastare comportamenti scorretti e pericolosi alla guida dei monopattini: sono stati oltre 150 gli illeciti contestati, con pene pecuniarie da 50 ad un massimo di 400 euro, tra le vie del centro storico e in quelle maggiormente interessate dal fenomeno. I controlli sono stati rafforzati nelle ore serali e nel fine settimana. Le violazioni maggiormente riscontrate riguardano l’utilizzo dello stesso monopattino da parte di due persone, mancanza del casco per i minori di 18 anni, assenza di dispositivi catarifrangenti nelle ore notturne, guida contromano, sui marciapiedi o con monopattini affiancati. Oltre a contrastare i comportamenti illeciti - conclude Raggi - in questa fase il compito delle pattuglie della Polizia locale è informare e sensibilizzare gli utenti, spesso giovani, a questo nuovo mezzo di mobilità e al rispetto delle regole di comportamento. Ringrazio tutti gli agenti del corpo di Polizia locale per il grande lavoro svolto ogni giorno per la sicurezza e la legalità a beneficio di tutti i cittadini". (Rer)