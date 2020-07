Violenza donne: Viminale, con serrata aumento di omicidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oscillante nel 2020 anche la percentuale di donne vittime di maltrattamenti da parte di familiari e conviventi: dall’82 per cento di gennaio il dato scende al 78 per cento del mese di maggio, risalendo all’82 per cento nel mese di giugno, mentre nel 2019 si attestava sull’83 per cento in maniera pressoché costante. Le violenze sessuali, dopo il periodo di lockdown, risultano in aumentano a maggio e ancora di più a giugno, restando sempre al di sotto dei dati registrati a gennaio e febbraio 2020. Anche i reati di minaccia, lesione personale e percosse in ambito familiare restano inferiori rispetto ai dati del 2019: durante il periodo del lockdown si registra un’importante flessione, addirittura un dimezzamento nei mesi di marzo e aprile rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, ma i reati tornano a crescere nei mesi di maggio (10.828) e giugno (10.662). (segue) (Rin)