Violenza donne: Viminale, con serrata aumento di omicidi (3)

- Un approfondimento riguarda i dati sugli omicidi volontari che si confermano in calo del 19 per cento rispetto a quelli dell’anno scorso (da 161 a 131). Le vittime di sesso femminile, però, aumentano (da 56 a 59) e, se nel 2019 costituivano il 35 per cento degli omicidi totali, nel 2020 l’incidenza si attesta al 45 per cento. Stesso trend per quanto riguarda gli omicidi in ambito familiare/affettivo che, seppur in diminuzione rispetto all’anno scorso (da 73 a 69), presentano un aumento dell’incidenza sul totale degli omicidi (da 45 per cento a 53 per cento). Anche le vittime di sesso femminile aumentano (da 45 a 53) e cresce l’incidenza (dal 62 per cento nel 2019 al 77 per cento nel 2020). Crescono, infine, gli omicidi commessi da partner o ex partner (da 32 a 36) e l’incidenza di donne uccise in questo modo (da 71 per cento nel 2019 al 68 per cento nel 2020). (Rin)