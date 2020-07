Lavoro: Buffagni (M5s), smart working è sfida da non bruciare, no a smart holiday

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart working è una sfida che non bisogna bruciare e che bisogna affiancare a un sistema di misurazione delle performance, perché rimane un'ottima opportunità per aumentare la produttività. Questo in sintesi il pensiero sullo smart working espresso dal viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, durante il suo intervento alle "Olimpiadi delle Idee" al villaggio Rousseau. "Lo smart working è una sfida, non dobbiamo bruciarla perché il mio terrore, che vedo, è che sia l'occasione per qualcuno per falcidiare dei posti di lavoro in maniera strumentale per qualcun'altro per non far nulla andando a distruggere un sistema che invece può essere un'ottima risposta anche alla qualità della vita. Può servire ad aumentare la produttività se riusciamo a inserire, soprattutto nella pubblica amministrazione, una misurazione delle performance" ha ribadito Buffagni, che ha aggiunto: "Non deve essere un'occasione per fare smart holiday, ovvero un'occasione per fingere di lavorare. Dobbiamo lavorare tutti su questo, in termini normativi e anche di meccanismi di misurazioni delle performance del lavoro perché altrimenti uno strumento positivo verrà demonizzato perché ci sono i soliti furbi che lo usano in maniera impropria. Come tutte le misure innovative messe in campo bisogna evitare che il lato negativo prevalga nel racconto non nella sostanza". Insieme al meccanismo dello smart working che "sarà un'opportunità" Buffagni ha anche sottolineato l'importanza di una gestione sicura dei dati: "Il tema sicurezza dei dati, è un problema prioritario del Paese, la sicurezza non sono solo i migranti che arrivano. È un tema delicato, un'opportunità, una sfida epocale e mondiale". (Rem)