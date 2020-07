Governo: De Petris (Leu) su Recovery fund necessaria centralità Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris osserva che "dal Piano di rilancio che deciderà come usare concretamente gli stanziamenti e i prestiti del Recovery fund europeo dipenderà il futuro dell'Italia nei prossimi decenni. E' dunque obbligatorio e necessario - aggiunge in una nota - che il Parlamento, sede del potere legislativo per dettato costituzionale, eserciti una funzione determinate e centrale nel decidere come investire quei fondi. Non si tratta di scelte arbitrarie - prosegue la presidente del gruppo Misto -. Gli investimenti dovranno muoversi lungo le tre direttrici indicate dall'Europa: green economy, innovazione tecnologica e riduzione delle diseguaglianze. All'interno di questo perimetro al governo spetta l'onere della proposta, al Parlamento quelli di formulare linee di indirizzo vincolanti e di esprimere col voto la decisione finale". (segue) (Com)