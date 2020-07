M5s: Buffagni, volevo il voto ma per fortuna c'era Conte 2 a gestire Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tornassi indietro sicuramente richiederei comunque di andare a votare perché la ritenevo una scelta giusta dopo che qualcuno ci aveva tradito". Lo ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni nel suo intervento alle "Olimpiadi delle idee" al Villaggio Rousseau, rispondendo a chi gli ha chiesto se si fosse pentito di aver sostenuto la linea del voto dopo la caduta del precedente governo. "Noi ci eravamo sporcati le mani per andare al governo con loro, avevamo accettato tanti compromessi, e Salvini ci aveva pugnalato di notte dal Papeete, facendo la star, non era stata una bella cosa" ha precisato Buffagni che ha aggiunto: "Dopodiché, per fortuna c'era il Conte 2 a gestire il Covid, che il presidente Conte ha gestito con serietà, avrei apprezzato poco e meno qualche ministro che ha spettacolarizzato facendo lo show". (Rem)