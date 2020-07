Portogallo: oltre 700 Vigili del fuoco domano incendio nel centro del paese, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 700 Vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel Portogallo centrale, nel tentativo di domare un violento incendio scoppiato in diversi comuni e nel quale è morto un loro collega. Nel confermare ai media locali il decesso del Vigile del fuoco, coinvolto in un incidente stradale mentre era impegnato a spegnere le fiamme, il primo ministro Antonio Costa ha oggi inviato "parole di solidarietà, incoraggiamento e ringraziamento" ai colleghi "per il lavoro che svolgono per il Portogallo e tutti noi". L'incendio, scoppiato nel pomeriggio di sabato nel comune di Oleiros, si è rapidamente propagato in due comuni limitrofi e reso necessaria l'evacuazione di numerosi abitanti della zona. (Spm)