Fase 3: Buffagni (M5s), situazione economica non rosea, ci aspettano mesi difficili

- I prossimi mesi difficili per l'economia italiana vedono il governo impegnato in misure che passano sopra anche ad alcune posizioni più rigide del Movimento, come il tema degli appalti, nell'interesse del Paese. Lo ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni nel suo intervento alle "Olimpiadi delle idee" al Villaggio Rousseau. "La situazione economica non è rosea e ci aspettano sicuramente mesi difficili ma proprio perché ne siamo consapevoli stiamo lavorando per programmare sin da oggi una ripartenza veloce del Paese - ha detto Buffagni -. Abbiamo fatto un decreto Semplificazioni che su alcuni temi passa sopra anche ad alcuni posizioni molto rigide del Movimento, sul tema degli appalti, però abbiamo messo sul piatto della bilancia l'interesse del Paese. In questo momento il Paese si può prendere il rischio che fra due anni arresteremo qualcuno che ha cercato di lucrare. Mi auguro che si limitino le speculazioni, per fortuna che c'è il Reddito di cittadinanza che tutti ci hanno criticato". (Rem)