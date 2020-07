Egitto: colloquio al Sisi-Ramaphosa su Gerd e crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata ieri sera dal suo omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa, presidente di turno dell'Unione africana (Ua). Il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, lo ha reso noto tramite una dichiarazione sulla sua pagina ufficiale di Facebook. I due capi di Stato hanno discusso degli sviluppi della Grande diga Rinascita etiope (Gerd) nell'ambito delle discussioni che si sono svolte durante un mini vertice dell'Ua il 21 luglio scorso. Al Sisi ha ribadito che i principi su cui si basa la ferma posizione dell'Egitto nei confronti della Gerd sono state confermate, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga. Al Sisi ha anche ribadito il rifiuto dell'Egitto di qualsiasi procedura unilaterale che minerebbe l'acqua egiziana del Nilo. Al Sisi ha espresso l'intenzione di proseguire l'intenso coordinamento con il Sudafrica sul Gerd in modo da raggiungere un accordo equo e equilibrato che raggiunga gli interessi di tutte le parti. Oltre alla questione della diga etiope i due capi di Stato hanno anche discusso degli sviluppi della crisi libica. (Res)