Fase 3: Damiano, Cig ancora necessaria, Renzi sbaglia

- Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, osserva che "Renzi, ancora una volta, sbaglia. E' vero che l’economia ha bisogno di crescita e non di assistenzialismo, ma dalla fase acuta della pandemia non siamo ancora usciti. Basta leggere i dati Inps - continua Damiano in una nota - sulla Cassa integrazione. Se è vero che le ore di Cig autorizzate passano dagli oltre 800 milioni di ore autorizzate di maggio ai circa 430 milioni di giugno, è altrettanto vero che 430 milioni di ore corrispondono quasi, in un mese, al totale delle ore di Cig totalizzate in un anno nel 2018 (216 milioni di ore) e nel 2019 (260 milioni di ore). E questa sarebbe una situazione ormai normalizzata?Ben venga, dunque, l’annuncio del ministro Catalfo circa il fatto che oltre alle prime 18 settimane di Cig già utilizzate, ci saranno ulteriori 18 settimane a disposizione di aziende e lavoratori. Le tutele - conclude - non vanno disgiunte dal rilancio dell’economia. Separarle, significa avere una visione politica piuttosto miope".(Com)