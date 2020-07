Ue: Buffagni (M5s) su Mes, non metto il carro davanti ai buoi, oggi non serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida che ha l'Italia è avere progetti, discuterne, e il Mes oggi non serve. Questo in sintesi il pensiero espresso dal viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni nel suo intervento alle "Olimpiadi delle idee" al Villaggio Rousseau. "Mes e Recovery sono strumenti diversi, io mi sono candidato con un programma elettorale che diceva delle cose sul Mes, non è che me ne posso dimenticare - ha detto Buffagni - Oggi ci sono 209 miliardi del quale il 10 per cento si può anticipare nelle spese a patto che sia inerente agli sviluppi che il Recovery plan esige, e la sanità vi rientra perfettamente. Il Mes dà un messaggio differente sul mercato, attiva l'Omt, che già oggi c'è, e non vedo perché dobbiamo giocarci una carta, che potrebbe magari servirci un domani, in anticipo. Dopodiché io non metto il carro davanti ai buoi: oggi serve? No. Al posto di discutere le prospettive del futuro noi discutiamo di 'Mes si-Mes no'. Mi sembra di rivedere la storia della Tav: fatta la mozione, il cantiere va piano esattamente come prima".(Rem)