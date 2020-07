Siria: forze turche colpiscono 3 miliziani curdi nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza turche hanno colpito almeno tre miliziani curdo-siriani del Ypg/Pkk nel nord della Siria, vicino al confine meridionale del paese. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Ankara in una nota. "I nostri eroici commandos, che adottano qualsiasi tipo di misura nella zona, hanno neutralizzato tre terroristi impedendo un altro tentativo di attacco", ha detto il ministero su Twitter. Il comunicato ha aggiunto che non "sarà consentito ai terroristi di disturbare la pace e la sicurezza nella zona dell'operazione Peace Spring". Le autorità turche hanno usato nella nota la parola "neutralizzato" per indicare che i miliziani in questione si sono arresi o sono stati uccisi o catturati. Dal 2016, la Turchia ha lanciato una serie operazioni antiterroristiche attraverso il suo confine nel nord della Siria: Euphrates Shield (2016), Olive Branch (2018) e Peace Spring (2019). (Res)