Spagna: ministro degli Esteri, l’epidemia è sotto controllo

- L'epidemia di coronavirus in Spagna è sotto controllo. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il ministro degli Esteri di Madrid, Arancha Gonzalez Laya, dopo che il governo britannico ha imposto una quarantena di 14 giorni a tutti i viaggiatori che tornano dal paese iberico in seguito alla nuova ondata di contagi. “Gli ospedali stanno affrontando bene l'aumento dei contagi e oltre la metà dei nuovi casi sono asintomatici”, afferma il ministro, aggiungendo che le epidemie in Catalogna e Aragona dovrebbero presto essere sotto controllo. Il capo della diplomazia iberica ha quindi aggiunto che il governo spagnolo sta lavorando per convincere il Regno Unito ad escludere le isole Baleari e le isole Canarie dalla misura che prevede la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i viaggiatori di ritorno dalla Spagna. “La Spagna è sicura, è sicura per gli spagnoli, è sicura per i turisti”, ha aggiunto Gonzalez Laya, precisando che il governo adotterà misure relative ad altri paesi, se necessario, sulla base dei dati epidemiologici, ma ha escluso misure di “ritorsione”. Ieri il governo del Regno Unito ha invitato i suoi cittadini ad evitare tutti i viaggi non essenziali verso la Spagna continentale a causa del rialzo dei contagi da Covid-19 e ha introdotto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque arrivi dalla terraferma o dalle isole spagnole, invitando inoltre i cittadini britannici già presenti in Spagna a seguire le norme sanitarie locali e a tornare a sottoporsi ad autoisolamento al loro ritorno nel Regno Unito. (Spm)