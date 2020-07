Milano: prova a rubare capi d'abbigliamento firmati, arrestato 64enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un soggetto italiano classe 64 senza fissa dimora con precedenti di polizia. Il soggetto dopo essersi introdotto all'interno di un negozio di un noto marchio di abbigliamento all'inizio di via Montenapoleone aveva sottratto un pacco contenente alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di 3865.00 euro per poi scappare. Un dipendente che era uscito per rincorrere il soggetto attirava l'attenzione dei militari in transito che riuscivano a bloccare ed arrestare l'uomo. (Com)