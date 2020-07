Milano: torna il kit di benvenuto per i nuovi nati del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni è cresciuta l'attenzione rivolta ai neogenitori, con l'inserimento di più prodotti per il loro benessere personale. Tra le novità di questa edizione, inoltre, una guida negli anni delicati della crescita dei bambini attraverso prodotti per lo svezzamento e per l'igiene orale. Il progetto di welfare, ispirato ai Paesi scandinavi e nato a Milano nel 2017, è stato via via adottato da diversi altri comuni d'Italia come Bologna, Cremona, Prato, Lissone, San Giovanni Valdarno, Sant'Agata Bolognese a cui, quest'anno, si sono aggiunti Solaro, Maslianico e Desio. Una dimostrazione del fatto che la collaborazione tra pubblico e privato consente di innescare un meccanismo virtuoso capace di tradursi in un gesto concreto di attenzione verso i bebè e i loro genitori. La composizione del pacco, che non ha costi per l'Amministrazione comunale, è resa possibile grazie al prezioso contributo di Anteo Palazzo del Cinema, Coop Lombardia, Cortilia, Fidia Farmaceutici con Connettivina e Iridium Baby, Ganassini con Rilastil, Johnson & Johnson con Aveeno, Kimberly-Clark Srl con il brand Huggies, LloydsFarmacia del Gruppo Admenta Italia, L'Oreal con il brand La Roche Posay, Mellin. Composizione del kit "Benvenuti nella casa delle coccole" 2020: 3 sacchetti (7 ml) di balsamo idratante corpo bambini - La Roche Posay, brochure informativa sulla pelle atopica - La Roche Posay, 1 sample (con 2 pannolini 2 veli per ogni sample) taglia 3 - Huggies, crema smagliature da 75 ml - Rilastil, 1 confezione da 2 pezzi di garze oculari Iridium - Fidia Farmaceutici, 1 flacone di Connettivina baby 10 ml - Fidia Farmaceutici, crema di riso biologica - Mellin, cartolina informativa e buono sconto - Mellin, detergente bagnetto 50 ml - Aveeno, buono sconto - Aveeno, buono per 40 consegne gratuite per la spesa a domicilio - Cortilia, dentifricio Coop Crescendo anticarie 75 ml - Coop Lombardia, salviette detergenti per il cambio del bambino Coop Crescendo - Coop Lombardia, buono sconto Coop Crescendo - Coop Lombardia, buono sconto LloydsFarmacia, buono sconto di 2 euro rassegna cinematografica Cinemamme – Anteo Palazzo del Cinema. (Com)