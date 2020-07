Giordania: autorizzati i viaggi aerei verso alcuni paesi dal 5 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania riprenderà ad autorizzare il viaggio aereo da e verso paesi considerati a basso rischio di contagio da Covid-19 a partire dal 5 agosto dopo essere riusciti a contenere il virus. Lo ha detto il capo dell'autorità dell'aviazione civile di Amman in una nota. "Gli aeroporti giordani sono pronti ad accogliere voli internazionali da alcuni paesi scelti dal ministero della Sanità in base alla loro situazione epidemiologica", ha affermato Haitham Misto, della Commissione di regolamentazione dell'aviazione civile. Quest'ultimo non ha rivelato l'elenco dei paesi, ma il sito web di notizie "Roya" ha sostenuto che si tratti di Canada, Cina, Georgia, Malesia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Tailandia e pochi altri. La Giordania ha fermato i voli internazionali il 17 marzo. Il paese ha finora confermato 1154 casi di coronavirus, inclusi 11 decessi. (Res)