Lozzi: Perilli (M5s), solidarietà per attacchi subiti su social dopo uscita da Movimento

- Monica Lozzi, la presidente del settimo municipio di Roma, a seguito della sua decisione di lasciare il Movimento 5 stelle è stata fatta oggetto di ignobili attacchi e insulti sessisti sui social network. In una nota il capogruppo del M5s al Senato, Gianluca Perilli, spiega: "È un comportamento inaccettabile e vergognoso per il quale porgo a Monica vicinanza e solidarietà. Mi dispiace che dopo tanti anni le nostre strade si siano separate ma in nessun caso il confronto può trascendere nelle offese personali e nella violenza verbale". (Com)