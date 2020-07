Fase 3: Fornaro (Leu), fare in fretta e bene Recovery plan italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma che "le imprese e i cittadini chiedono risposte veloci ed efficaci per rispondere a una crisi senza precedenti. Il Recovery plan italiano - aggiunge in una nota - deve essere lo strumento per mettere in campo sia interventi immediati sia progetti di più ampio respiro. Il Parlamento non può essere escluso dalle scelte programmatiche di fondo, mentre il governo, ascoltando le parti sociali, deve trovare soluzioni per velocizzare al massimo la gestione dei fondi. Le risorse che arriveranno dall'Europa - conclude Fornaro - sono una sfida per l'intera classe dirigente italiana e nessuno potrebbe giustificare una sconfitta con la perdita di un'occasione straordinaria per rendere l'Italia un paese più competitivo e più giusto". (Com)