Ue: Di Maio, Fondo per la ripresa figlio del fatto che l’Europa è cambiata

- Il Fondo per la ripresa (Recovery Fund) approvato la scorsa settimana dal Consiglio europeo è figlio di tanti fattori, ma è stato reso possibile soprattutto grazie al fatto che l’Europa sta cambiando. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista nel corso dell’evento online “Spazio Governo” della Piattaforma Rousseau. “L’Europa è cambiata, sta cambiando l’Ue e alcune condizioni economiche e sociali stanno producendo dei cambiamenti interni ai paesi. Il Recovery Fund è figlio di tanti fattori: sicuramente del fatto che l’Italia ha saputo negoziare con grande abilità un piano ambizioso, ma anche di una svolta della Germania che deriva a sua volta dal fatto che le nostre imprese hanno dato alle aziende di tutta Europa tantissimo in termini di qualità e di competenze, per cui se l’Italia è in crisi economica ne risentono tanti altri sistemi industriali europei”, ha detto Di Maio. “Viviamo in un’economia interconnessa in cui l’Italia è diventata negli ultimi anni fondamentale per tutta Europa, per questo c’è spazio per invertire la rotta. Ora dovremo essere in grado di spendere bene i soldi e fare progetti per il futuro nostri figli e non per beghe di cortile”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)