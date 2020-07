Scuola: De Priamo (Fd'I), Raggi smentisca su spacchettamento appalto Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, chiede che Virginia Raggi, sindaco di Roma, smentisca le voci inerenti allo spacchettamento dell'appalto sui servizi integrati a supporto delle scuole oggi gestiti nell'ambito di Roma Multiservizi. "Sulla vergognosa gestione della Multiservizi da parte della giunta 5 stelle si consuma l'ennesimo fallimento della sindaca Raggi - afferma De Priamo in una nota - e questa volta sulla pelle dei lavoratori. Se fossero confermate le indiscrezioni che filtrano dal Campidoglio, pubblicate sia dalla stampa che evidenziate dal segretario regionale della Uiltrasporti Lazio Alessandro Bonfiglio, secondo cui in attesa della costituzione della Newco dati i tempi non sufficienti per la realizzazione entro il mese di agosto, Roma Capitale avrebbe intenzione di procedere affidando il global service sempre a Cns che a sua volta, nonostante il blocco del Tar del Lazio sulla procedura negoziata avviata da Roma Capitale, spezzetterebbe l'appalto in due coop consorziate, rischierebbero il posto di lavoro centinaia di lavoratori. L'internalizzazione - aggiunge De Priamo - come sostenuto da sempre da Fd'I e promesso invano dai grillini, era e rimane l'unica strada percorribile per salvare dipendenti e servizi. Come Fratelli d'Italia chiediamo alla Raggi di smentire le voci sull'ipotesi spacchettamento dell'appalto e insieme di scongiurare ogni soluzione che non tenga conto dei livelli occupazionali, e su questo saremo pronti a dare battaglia".(Com)