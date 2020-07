Energia: fonti stampa, Usa intensificano pressioni su appaltatori europei per abbandono progetto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno intensificando le pressioni sugli appaltatori europei per convincerli ad abbandonare il progetto di gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Lo riferisce il quotidiano “Die Welt”, citando fonti informate dei fatti secondo cui i funzionari statunitensi avrebbero hanno condotto videoconferenze “one to one” con gli appaltatori europei per “sottolineare le conseguenze di vasta portata” della loro partecipazione al progetto. Secondo le stesse fonti, ai colloqui hanno preso parte 12 funzionari dei dipartimenti di Stato, Tesoro ed Energia. La scorsa settimana la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per espandere e inasprire le sanzioni che gli Usa attuano da dicembre scorso contro il gasdotto Nord Stream 2. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i nuovi provvedimenti sanzionatori sono parte della legge di bilancio del dipartimento della Difesa, in discussione al Congresso degli Stati Uniti legge sul bilancio del Pentagono. (segue) (Geb)