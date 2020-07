Energia: fonti stampa, Usa intensificano pressioni su appaltatori europei per abbandono progetto Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Steve Womack, membro della Camera dei rappresentanti per il Partito repubblicano, “la Russia intende costruire il Nord Stream 2 per esercitare un controllo eccessivo sui nostri alleati in Europa e sulle loro forniture di energia. Dobbiamo fermare la strategia di influenza ostile di Putin”. In precedenza, il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, aveva minacciato tutte le società coinvolte nella realizzazione del Nord Stream 2, ingiungendo loro di “abbandonare subito” il progetto se non intendono “sopportarne le conseguenze”. Pompeo aveva quindi avvertito che “fornire assistenza e aiuti” per la costruzione del gasdotto attraverso il Baltico “non sarà tollerato” dagli Stati Uniti. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania nel maggio 2018. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. (Geb)