Filippine: oltre 2.100 casi di Covid-19 in 24 ore, bilancio totale supera gli 80mila casi

- Nelle Filippine sono stati confermati 2.110 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il paese a superare la soglia degli 80mila contagi da quando la pandemia è stata dichiarata nel suo territorio, il 30 gennaio scorso. In una nota, il ministero della Salute filippino ha precisato che ad oggi sono stati confermati in totale nel paese 80.448 casi di Covid-19, di cui 1.932 sono persone decedute a causa delle complicazioni legate al virus (39 nelle ultime 24 ore) e 26.110 sono guarite. Dei 52.406 casi attivi di contagio, infine, l'89,83 per cento è considerato di gravità lieve, il 9,25 asintomatico, lo 0,49 in condizioni serie e lo 0,42 in situazione critica. Lo scorso 13 luglio, le autorità sanitarie hanno evidenziato un brusco aumento dei decessi, con 162 persone morte in relazione al Covid-19 che rappresentano il peggior bilancio di vittime registrato dall'inizio dell'epidemia nelle Filippine. Dal primo giugno scorso, quando il governo di Manila ha iniziato ad allentare le misure di distanziamento sociale varate per contenere la propagazione del virus, il numero complessivo dei casi di contagio è più che triplicato: il 16 giugno il presidente Rodrigo Duterte ha di conseguenza ripristinato le misure di lockdown a Cebu City, che è divenuta uno dei principali epicentri della pandemia sul territorio filippino con quasi un decimo del totale dei contagi nazionali. (Fim)