Libia: Di Maio, cessate il fuoco passa da ripresa esportazioni petrolifere

- La firma del cessate il fuoco in Libia passa principalmente dalla ripresa della produzione e dell’esportazione del petrolio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista nel corso dell’evento online “Spazio Governo” della Piattaforma Rousseau. “La Libia è diventata quella che potremmo definire una ‘proxy war’ (guerra per procura), essendoci tanti altri soggetti coinvolti da tutto il mondo. Noi abbiamo un rapporto storico con la Libia, non ci siamo mai sbilanciati ma abbiamo sempre lavorato per mediare fra le due parti”, ha detto Di Maio, sottolineando come ora i riflettori siano da puntare sul comitato militare congiunto (5+5) in programma nei prossimi giorni a Ginevra per discutere del cessate il fuoco. “Gli obiettivi sono due: firmare cessate il fuoco e avviare il processo politico per discutere. Il processo politico è sicuramente complicato da raggiungere, ma il cessate il fuoco passa necessariamente dalla ripartenza delle esportazioni di petrolio dalla Libia, che rappresentano il principale introito economico per il popolo libico, quindi la ripresa della produzione e delle esportazioni significa ridare proventi allo Stato libico. È in corso un acceso dibattito sull’adozione di un meccanismo atto a far sì che i proventi siano usati in modo trasparente. Se noi riusciamo a favorire questa riforma, credo che tanto il cessate il fuoco quanto il processo politico potranno vedere la fine del tunnel”, ha aggiunto il ministro. (Res)