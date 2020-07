Riforme: Di Maio su taglio parlamentari, con referendum siano in mano cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla riforma del taglio dei parlamentari, "manca l'ultimo passaggio del referendum, che è stato indetto il 20 settembre, ci siamo, adesso siamo nelle mani dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell'evento M5s online "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". L'ex capo politico pentastellato ha poi precisato che "non è solo una questione economica", ma che il beneficio si riverbererà anche su una minore burocrazia. "Il numero ampio di parlamentari produce molti emendamenti, molti commi, se noi riduciamo il numero di parlamentari ridurremo anche la complessità delle nostre proposte di legge. Spero che i cittadini votino per il sì", ha concluso Di Maio. (Rin)