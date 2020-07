Somalia: fonti stampa, sospesa copertura internet a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso alla rete internet è stato sospeso nella capitale della Somalia, Mogadiscio, ed in altre parti del paese, un giorno dopo la destituzione del primo ministro Hassan Ali Khaire e della nomina del vicepremier Mahdi Mohammed Gulaid come premier ad interim. Come riferisce su Twitter il giornalista dell'antenna somala di "Bbc" Mowliid Haji Abdi, la copertura internet sarebbe stata sospesa oggi e le autorità somale avrebbero disposto un divieto di volo per i funzionari del governo, senza spiegarne il motivo. A Mogadiscio, aggiunge la fonte, sarebbe attualmente in corso una riunione governativa di emergenza presieduta dal premier ad interim Gulaid. Nell'annunciare la nomina da parte del presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo” di Gulaid come primo ministro ad interim, ieri la presidenza somala ha precisato che il nuovo primo ministro sarà nominato entro 30 giorni, come previsto dalla Costituzione. (segue) (Res)