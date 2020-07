Somalia: fonti stampa, sospesa copertura internet a Mogadiscio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A partire da oggi, e in base alla Costituzione provvisoria, Mahdi Mohamed Gulaid servirà nella nuova veste fino alla nomina di un primo ministro permanente che continuerà a seguire il corso di ricostruzione della Somalia, in linea con la visione governo e le aspettative del popolo somalo”, si legge nella dichiarazione di villa Somalia. "È un onore essere nominato primo ministro ad interim dal presidente (Mohamed Abdullahi “Farmajo”). Sono onorato e ricoprirò il mio incarico con la massima integrità, professionalità e con l'interesse nazionale della Somalia nel cuore e in tutte le azioni. Continueremo a progredire lavorando insieme per un futuro migliore”, ha scritto Gulaid su Twitter. Nel frattempo il premier sfiduciato Khaire ha accettato la decisione del parlamento formalizzando le dimissioni dal suo incarico. “Ho deciso di essere un esempio per il popolo somalo dimettendomi dalla posizione che ho ricoperto per il popolo somalo”, ha affermato Khaire in una nota. (segue) (Res)