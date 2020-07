Lavoro: Buffagni, Recovery plan sia occasione per far entrare giovani nel mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il digitale, anche grazie al Recovery Plan, si potranno inserire tanti giovani nel mercato del lavoro che potranno essere la svolta per il Paese. Questo il pensiero espresso da Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo economico, in un’intervista nel corso dell’evento online "Spazio Governo" della piattaforma Rousseau. "Il futuro digitale è fondamentale per il Paese, da attuare in tutto il settore produttivo, anche usando l'occasione del Recovery plan per far entrare tanti giovani nel mondo del lavoro, che portano con sé con naturalezza la digitalizzazione che vivono da quando sono piccoli, che possono essere davvero la svolta per il nostro Paese". (Rem)