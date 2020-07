Corea del Nord: coronavirus, dichiarato stato di emergenza a Kaesong dopo primo caso "importato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Nord ha disposto una serrata per la città di Kaesong, situata vicino al confine con la Corea del Sud, dopo che una persona rientrata da Seul è stata trovata positiva al coronavirus. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale nord coreana “Kcna", sottolineando che si tratterebbe del primo caso di contagio registrato in un paese rimasto finora "senza virus". Secondo l'agenzia di Stato, il paziente infetto sarebbe un "fuggiasco" che ha disertato l'esercito tre anni fa e che sarebbe rientrato nel paese lo scorso 19 luglio "dopo aver attraversato il confine illegalmente". Il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha convocato sabato un incontro, nel quale ha dichiarato lo stato di emergenza nell'area di Kaesong e ha parlato delle misure di blocco che sono state messe in atto venerdì scorso poco dopo la denuncia del caso sospetto. Nella nota Pyongyang non riferisce se la persona - secondo alcuni media un medico - sia stata sottoposta al test, ma afferma che dopo diversi controlli medici effettuati sull'uomo le autorità hanno deciso di metterlo in quarantena, mentre sono in corso le operazioni di ricerca su chi potrebbe essere stato in contatto con lui. (Res)