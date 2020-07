Roma: controlli polizia anti droga, arrestati 14 spacciatori e denunciati 3 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici spacciatori sono stati arrestati a Roma e tre minorenni sono stati denunciati a seguito dei controlli anti droga della polizia. In totale sono stati sequestrati oltre 2 chili di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina e 15.900 euro in contanti. Un primo arresto è avvenuto alla stazione Tiburtina dove un nigeriano di 25 anni, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1,202 grammi di marijuana. In zona Romanina a finire in manette è stata una romana di 27 anni, con precedenti di polizia, che nonostante fosse già stata arrestata a giugno ha continuato a spacciare nella sia casa. E così, venerdì scorso i poliziotti, dopo una serie di appostamenti, hanno fatto irruzione in casa e a termine dell'operazione oltre ad aver sequestrato droga e denaro in contanti, hanno arrestato anche il compagno della donna: un romano di 28 anni. (segue) (Rer)