Roma: controlli polizia anti droga, arrestati 14 spacciatori e denunciati 3 minorenni (2)

- Ancora un romeno di 21 anni è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L'uomo, nel notare la presenza della volante della polizia ha effettuato una brusca manovra, insospettendo gli agenti che lo hanno raggiunto e fermato in via Sileno. Il 21enne nascondeva droga sia in auto che nella sua abitazione.In via Francesco Bonafede è stato poi arrestato un 19enne romano, che sottoposto a controllo ha consegnato spontaneamente 2 involucri contenenti 0,28 grammi di cocaina e 1,05 grammi di hashish. La successiva perquisizione della sua casa ha portato al rinvenimento di altre dosi di droga. Stessa sorte anche per un trentenne romano e per un 19enne albanese senza fissa dimora che è stato trovato in possesso di 55 grammi lordi di marijuana e 150 euro in contanti. (segue) (Rer)