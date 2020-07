Roma: controlli polizia anti droga, arrestati 14 spacciatori e denunciati 3 minorenni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre sono stati arrestati un 59enne romano che aveva adosso 4,5 grammi di cocaina, un 36enne romano con precedenti che, in via Portuense, trovato a bordo della sua macchina con 14 involucri contenenti cocaina pari a 7,4 grammi. In manette anche un uomo di 78 anni che sottoposto a un controllo sul Gra è stato trovato in possesso di 205 grammi di cocaina nascosta all'interno dello sportello anteriore sinistro dell'autovettura su cui viaggiava poi sottoposta a sequestro. Anche un romano di 45 anni che viaggiava a bordo di una moto è stato fermato per un controllo in via Prenestina: i poliziotti hanno scoperto che all'interno degli slip nascondeva 6 involucri contenenti cocaina per un peso di circa 4 grammi e 440 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Infine sono stati arrestati un romano di 29 anni con precedenti di polizia trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina; due romani di 54 e 52 anni che nascondevano droga nella casa in cui vivono. I tre minorenni denunciati invece stavano vendendo droga in strada in via della Cisterna, in un luogo frequentato dai giovani e più volte segnalato dai residenti come area di ritrovo oltre che di schiamazzi e disturbi nelle ore serali notturne. (Rer)